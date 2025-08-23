НАТО поставило Україні військової допомоги на $50 млрд у 2024 році - голова Військового комітету
Київ • УНН
Країни НАТО надали 99% військової допомоги, обсяг якої у 2024 році досяг 50 мільярдів доларів. Прогноз на кінець 2025 року оптимістичний, очікується досягнення рівня попереднього року.
НАТО поставило Україні військової допомоги на 50 мільярдів доларів у 2024 році. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Країни НАТО надали 99% всієї військової допомоги. У 2024 році її обсяг досяг 50 мільярдів доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 мільярдів доларів, але до кінця року ми будемо на рівні попередньої цифри; прогнози дуже оптимістичні
