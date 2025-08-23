НАТО поставило Україні військової допомоги на $50 млрд у 2024 році - голова Військового комітету

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 10997 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 11331 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 12992 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 9432 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 29909 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28784 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23948 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24794 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24404 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13681 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 10715 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 14748 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 11547 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 11763 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 10761 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 11003 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 11147 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 12996 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 21121 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 29915 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Сумська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 23952 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 15242 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 17354 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 20231 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 27947 перегляди
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

НАТО поставило Україні військової допомоги на $50 млрд у 2024 році - голова Військового комітету

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Країни НАТО надали 99% військової допомоги, обсяг якої у 2024 році досяг 50 мільярдів доларів. Прогноз на кінець 2025 року оптимістичний, очікується досягнення рівня попереднього року.

НАТО поставило Україні військової допомоги на $50 млрд у 2024 році - голова Військового комітету

НАТО поставило Україні військової допомоги на 50 мільярдів доларів у 2024 році. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Країни НАТО надали 99% всієї військової допомоги. У 2024 році її обсяг досяг 50 мільярдів доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 мільярдів доларів, але до кінця року ми будемо на рівні попередньої цифри; прогнози дуже оптимістичні

- заявив гКаво Драгоне.

НАТО планує збільшувати військову допомогу Україні - голова Військового комітету23.08.25, 10:15 • 2536 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Долар США
НАТО