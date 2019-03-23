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НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией

Киев • УНН

 • 6873 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Североатлантический альянс хочет расширить сотрудничество с Грузией для подготовки страны к вступлению в НАТО. Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью тбилисском телеканалу Imedi, передает УНН.

НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией

"Я верю, что в следующем году грузинский народ увидит больше НАТО в Грузии на самом высоком уровне. И, конечно же, необходимо работать над конкретными результатами, такими как реализация эффективных реформ в Грузии и укрепление демократических процессов. У Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции страны в НАТО, для реализации пакета сотрудничества с альянсом. НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией в этом направлении", - сказал Аппатурай.

По его словам Грузия достаточно успешно реализует реформы, которые необходимы для подготовки вступлени страны в НАТО.
Также Аппатурай назвал "важным" предстоящий 24-25 марта визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси.

"Йенс Столтенберг подтвердит готовность НАТО продолжить поддержку Грузии",- сказал он.

Как сообщал УНН, Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе.

Ранее УНН сообщал, в Грузии начались масштабные учения НАТО.

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