"Я верю, что в следующем году грузинский народ увидит больше НАТО в Грузии на самом высоком уровне. И, конечно же, необходимо работать над конкретными результатами, такими как реализация эффективных реформ в Грузии и укрепление демократических процессов. У Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции страны в НАТО, для реализации пакета сотрудничества с альянсом. НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией в этом направлении", - сказал Аппатурай.



По его словам Грузия достаточно успешно реализует реформы, которые необходимы для подготовки вступлени страны в НАТО.

Также Аппатурай назвал "важным" предстоящий 24-25 марта визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси.



"Йенс Столтенберг подтвердит готовность НАТО продолжить поддержку Грузии",- сказал он.



Как сообщал УНН, Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе.



Ранее УНН сообщал, в Грузии начались масштабные учения НАТО.