"Я вірю, що в наступному році грузинський народ побачить більше НАТО в Грузії на найвищому рівні. І, звичайно ж, необхідно працювати над конкретними результатами, такими як реалізація ефективних реформ в Грузії та зміцнення демократичних процесів. У Грузії є всі можливості для успішного продовження процесу інтеграції країни в НАТО, для реалізації пакету співпраці з альянсом. НАТО планує розширити співпрацю з Грузією в цьому напрямку", - сказав Аппатурай.



За його словами Грузія досить успішно реалізує реформи, які необхідні для підготовки вступу країни в НАТО.

Також Аппатурай назвав "важливим" майбутній 24-25 березня візит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбілісі.



"Йенс Столтенберг підтвердить готовність НАТО продовжити підтримку Грузії", - сказав він.



Як повідомляв УНН, Україна та Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО щодо безпеки в Чорноморському регіоні.



Раніше УНН повідомляв, в Грузії почалися масштабні навчання НАТО.