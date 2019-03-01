Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО

По словам Климкина, сегодня в Одессе собрались международные партнеры Украины, чтобы обсудить, каким образом "сделать так, чтобы Черное море не было русской лужей и не превратилось в зону опасности".

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"Сегодня мы обсудили, как Украина и Грузия могут очень эффективно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО - обмен информацией, совместная инфраструктура, совместные патрули. Очень много интересных идей, которые мы обсуждаем", - сказал министр.

Напомним, Украина предлагает Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность Черноморского региона.