Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
По словам Климкина, сегодня в Одессе собрались международные партнеры Украины, чтобы обсудить, каким образом "сделать так, чтобы Черное море не было русской лужей и не превратилось в зону опасности".
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"Сегодня мы обсудили, как Украина и Грузия могут очень эффективно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО - обмен информацией, совместная инфраструктура, совместные патрули. Очень много интересных идей, которые мы обсуждаем", - сказал министр.
Напомним, Украина предлагает Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность Черноморского региона.