Україна та Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна та Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Про це під час брифінгу в Одесі сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
За словами Клімкіна, сьогодні в Одесі зібрались міжнародні партнери України, щоб обговорити, яким чином “зробити так, щоб Чорне море не було російською калюжею та не перетворилось на зону небезпеки”.
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“Сьогодні ми обговорили, як Україна і Грузія можуть дуже ефективно співпрацювати з нашими союзниками по НАТО — обмін інформацією, спільна інфраструктура, спільні патрулі. Дуже багато цікавих ідей, які ми обговорюємо”, — сказав міністр.
Нагадаємо, Україна пропонує Грузії і Молдові спільно зміцнювати безпеку Чорноморського регіону.