ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна та Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Про це під час брифінгу в Одесі сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.