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До вторгнення в Україну Грузія була тестовим майданчиком для Росії – дипломат

До вторгнення в Україну Грузія була тестовим майданчиком для Росії – дипломат

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Грузія була наче тестовим майданчиком для гібридної війни для Росії, коли та ще не вдерлася в Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Вахтанг Махароблішвілі під час Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Хто зможе краще, ніж Грузія, зрозуміти. З часів "холодної війни" Україна була нашим другом, тому що у більшості випадків, якщо не весь час, те, що відбувалось в Україні, відбувалось і в Грузії", - зазначив заступник голови грузинського МЗС.

На його думку, реакція світу була недостатньо швидкою, невідповідною для того, щоб відвернути дії РФ щодо того, що вона робила нещодавно, зокрема і в Україні.

"Гібрибна війна - це дещо, що стало "мейнстрімом" євроатлантичних дискусій сьогодні, але гібридна війна - це те, від чого Україна потерпала вже деякий час, а Грузія переживала гібридну війну з початку 90-х. РФ випробувала цілий набір інструментів гібридної війни на Грузії – перекриття енергії, електрики, ембарго на їжу і т.д. До України Грузія була наче тестовим майданчиком для гібридної війни", - заявив Махароблішвілі.

Нагадаємо, 1 березня набирала чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог. Вона дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій.

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