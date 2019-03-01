До вторжения в Украину Грузия была тестовой площадкой для России – дипломат
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. Грузия была как тестовой площадкой для гибридной войны для России, когда та еще не вторглась в Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили во время Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Кто сможет лучше, чем Грузия, понять. Со времен "холодной войны" Украина была нашим другом, потому что в большинстве случаев, если не все время, то, что происходило в Украине, происходило и в Грузии", - отметил замглавы грузинского МИД.
По его мнению, реакция мира была недостаточно быстрой, неподходящей для того, чтобы предотвратить действия РФ относительно того, что она делала недавно, в том числе и в Украине.
"Гибрибна война - это нечто, что стало "мейнстримом" евроатлантическиз дискуссий сегодня, но гибридная война - это то, от чего Украина страдала уже некоторое время, а Грузия переживала гибридную войну с начала 90-х. РФ испытала целый набор инструментов гибридной войны на Грузии - перекрытие энергии, электричества, эмбарго на еду и т.д. До Украины Грузия была как тестовой площадкой для гибридной войны", - заявил Махароблишвили.
Напомним, 1 марта набирало силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. Она позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-карточками, содержащими бесконтактный электронный носитель.