До вторжения в Украину Грузия была тестовой площадкой для России – дипломат

"Кто сможет лучше, чем Грузия, понять. Со времен "холодной войны" Украина была нашим другом, потому что в большинстве случаев, если не все время, то, что происходило в Украине, происходило и в Грузии", - отметил замглавы грузинского МИД.

По его мнению, реакция мира была недостаточно быстрой, неподходящей для того, чтобы предотвратить действия РФ относительно того, что она делала недавно, в том числе и в Украине.

"Гибрибна война - это нечто, что стало "мейнстримом" евроатлантическиз дискуссий сегодня, но гибридная война - это то, от чего Украина страдала уже некоторое время, а Грузия переживала гибридную войну с начала 90-х. РФ испытала целый набор инструментов гибридной войны на Грузии - перекрытие энергии, электричества, эмбарго на еду и т.д. До Украины Грузия была как тестовой площадкой для гибридной войны", - заявил Махароблишвили.

Напомним, 1 марта набирало силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. Она позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-карточками, содержащими бесконтактный электронный носитель.