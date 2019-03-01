Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за ID-картками
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З 1 березня набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“01 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог — на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року громадяни України оформили понад 1,3 млн паспортів-карток.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог.
Незабаром українці зможуть відвідувати країни Балтії лише за внутрішніми ID-картками. Закордонний паспорт під час подорожей в Прибалтику не знадобиться.