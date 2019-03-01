Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за ID-картками

КИЇВ. 1 березня. УНН. З 1 березня набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає УНН.