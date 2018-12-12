Кабмін затвердив угоду з урядом Грузії про взаємне скасування віз
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду ухвалили сьогодні на засіданні уряду.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України уклав угоду з Грузією про поїздки за внутрішніми ID-картками.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Глава уряду Грузії Мамука Бахтадзе підписали угоду про взаємне скасування візових вимог, що дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками