Кабмин утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене виз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства приняли сегодня на заседании правительства.
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Напомним, Кабинет министров Украины заключил соглашение с Грузией о поездках по внутренним ID-картам.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, позволяет Украинский ездить в Грузию по внутренним ID-картами