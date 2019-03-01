С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Грузию по ID-карточкам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С 1 марта вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которая позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-карточкам, содержащими бесконтактный электронный носитель. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в течение 2018 граждане Украины в формил более 1,3 млн паспортов-карточек.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.
Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-карточкам. Загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится.