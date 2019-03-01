С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Грузию по ID-карточкам

КИЕВ. 1 марта. УНН. С 1 марта вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которая позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-карточкам, содержащими бесконтактный электронный носитель. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.