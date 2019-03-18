В Грузии начались масштабные учения НАТО

Согласно информации издания, учения NATO-Georgia Exercise 2019 — первые командно-штабные учения уровня многонациональной совместной бригады, которую возглавляют Силы обороны Грузии. Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.

В министерстве обороны Грузии подчеркивают, в процессе активно будут участвовать представители международных и неправительственных организаций, что будет способствовать углублению военно-гражданского сотрудничества.

Стоит отметить, что впервые в истории учений руководить процессом их планирования и проведения будут Генеральный штаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC (Совместный тренировочный и оценочный центр альянса).

Заметим, что в отличие от предыдущих учений, мероприятие расширилось. В частности, в прошлых учениях участвовали 14 стран, а в этом году в учениях принимают участие 24 страны (Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также четырех стран-партнеров НАТО — Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция).

Напомним, ранее УНН сообщал, что 72-я бригада ВСУ пройдет учения по стандартам НАТО.