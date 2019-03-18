У Грузії почалися масштабні навчання НАТО

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, в будівлі міністерства оборони Грузії в Тбілісі відбулася офіційна церемонія відкриття багатонаціональних командно-штабних навчань NATO-Georgia Exercise 2019, в яких візьмуть участь близько 350 військовослужбовців з 24 країн - членів і партнерів НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія.Online.