У Грузії почалися масштабні навчання НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, в будівлі міністерства оборони Грузії в Тбілісі відбулася офіційна церемонія відкриття багатонаціональних командно-штабних навчань NATO-Georgia Exercise 2019, в яких візьмуть участь близько 350 військовослужбовців з 24 країн - членів і партнерів НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія.Online.
Згідно з інформацією видання, вчення NATO-Georgia Exercise 2019 - перші командно-штабні навчання рівня багатонаціональної спільної бригади, яку очолюють Сили оборони Грузії. Метою навчань є підвищення оперативної сумісності збройних сил Грузії, Північноатлантичного альянсу і країн-партнерів, а також посилення можливостей управління і контролю Сил оборони Грузії.
У міністерстві оборони Грузії підкреслюють, в процесі активно братимуть участь представники міжнародних та неурядових організацій, що сприятиме поглибленню військово-цивільного співробітництва.
Варто відзначити, що вперше в історії навчань керувати процесом їх планування і проведення будуть Генеральний штаб Сил оборони Грузії спільно з JTEC (Спільний тренувальний і оцінний центр альянсу).
Зауважимо, що на відміну від попередніх навчань, захід розширилося. Зокрема, в минулих навчаннях брали участь 14 країн, а в цьому році в навчаннях беруть участь 24 країни (Албанія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Франція, Греція, Великобританія, Угорщина, Латвія, Литва, Голландія, Норвегія , Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина і США, а також чотирьох країн-партнерів НАТО - Азербайджан, Фінляндія, Грузія і Швеція).
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що 72-я бригада ВСУ пройде навчання за стандартами НАТО.