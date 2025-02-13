НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи Украине - Умеров

Украина видит, что все союзники поддерживают ее. США продолжат также помощь в сфере безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного выступления с Генсеком НАТО Марком Рютте перед журналистами, передает корреспондент УНН.

Вчера мы встречались в рамках контактной группы ("Рамштайн - ред.), провели продуктивную дискуссию, спасибо Марку (Рютте - ред.) за вашу поддержку. Сейчас мы продолжаем наши дискуссии, сосредотачивая внимание на помощи по безопасности. Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечению подготовки