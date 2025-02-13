НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи Украине - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Умеров заявил о расширении поддержки Украины со стороны НАТО и США. Во время встречи «Рамштайн» обсудили помощь по безопасности и подготовку украинских военных.
Украина видит, что все союзники поддерживают ее. США продолжат также помощь в сфере безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного выступления с Генсеком НАТО Марком Рютте перед журналистами, передает корреспондент УНН.
Вчера мы встречались в рамках контактной группы ("Рамштайн - ред.), провели продуктивную дискуссию, спасибо Марку (Рютте - ред.) за вашу поддержку. Сейчас мы продолжаем наши дискуссии, сосредотачивая внимание на помощи по безопасности. Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечению подготовки
Министр обороны выразил благодарность представителям НАТО, лидерам стран-членов Альянса.
Дополнение
Трамп заявил, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.
12 февраля Зеленский сообщил, что США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности.