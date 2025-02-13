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НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги Україні - Умєров

НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги Україні - Умєров

Київ • УНН

 • 31600 перегляди

Міністр оборони Умєров заявив про розширення підтримки України з боку НАТО та США. Під час зустрічі "Рамштайн" обговорили безпекову допомогу та підготовку українських військових.

Україна бачить, що всі союзники підтримують її. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час спільного виступу з Генсеком НАТО Марком Рютте перед журналістами, передає кореспондент УНН.

Вчора ми зустрічалися в рамках контактної групи ("Рамштайн - ред.), провели продуктивну дискусію, дякую Марку (Рютте - ред.) за вашу підтримку. Наразі ми продовжуємо наші дискусії, зосереджуючи увагу на безпековій допомозі. Бачимо, що всі союзники підтримують нас. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги та забезпечення підготовки

- заявив Умєров.

Міністр оборони висловив вдячність представникам НАТО, лідерам країн-членів Альянсу.

Доповнення

Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.

 12 лютого Зеленський повідомив, що США передали українській команді проєкт угоди щодо природних ресурсів. Україна хоче вивчити цей документ для того, щоб в Мюнхені зафіксувати домовленості. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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