В следующую среду комитет рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности

В частности, согласно повестке дня, комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроекты: о противоминной деятельности (9080), о противоминной деятельности в Украине (9080-1), об особенностях государственной политики в сфере противоминной деятельности (9080-2) и о противоминной деятельности в Украине и гуманитарнои разминировании Донбасса (9080-3).

Соответствующие проекты закона, разработка которых Комитетом определены главными.

Напомним, 13 сентября, в парламенте зарегистрирован проект закона № 9080 о противоминной деятельности.