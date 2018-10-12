В следующую среду комитет рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В среду, 17 октября, комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит несколько законопроектов, касающихся противоминной деятельности, со ссылкой на сайт парламента передает УНН.
В частности, согласно повестке дня, комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроекты: о противоминной деятельности (9080), о противоминной деятельности в Украине (9080-1), об особенностях государственной политики в сфере противоминной деятельности (9080-2) и о противоминной деятельности в Украине и гуманитарнои разминировании Донбасса (9080-3).
Соответствующие проекты закона, разработка которых Комитетом определены главными.
Напомним, 13 сентября, в парламенте зарегистрирован проект закона № 9080 о противоминной деятельности.