Наступної середи комітет розгляне законопроекти про протимінну діяльність

Зокрема, згідно порядку денного, комітет з нацбезпеки розгляне законопроекти: про протимінну діяльність (9080), про протимінну діяльність в Україні (9080-1), про особливості державної політики у сфері протимінної діяльності (9080-2) та про протимінну діяльність в Україні та гуманітарне розмінування Донбасу (9080-3).

Відповідні проекти закону, опрацювання яких Комітетом визначено головними.

Нагадаємо, 13 вересня, у парламенті зареєстровано проект закону № 9080 про протимінну діяльність.