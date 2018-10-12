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Наступної середи комітет розгляне законопроекти про протимінну діяльність

Наступної середи комітет розгляне законопроекти про протимінну діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В середу, 17 жовтня, комітет ВРУ з питань національної безпеки та оборони розгляне декілька законопроектів, які стосуються протимінної діяльності, з посиланням на сайт парламенту передає УНН.

Зокрема, згідно порядку денного, комітет з нацбезпеки розгляне законопроекти: про протимінну діяльність (9080), про протимінну діяльність в Україні (9080-1), про особливості державної політики у сфері протимінної діяльності (9080-2) та про протимінну діяльність в Україні та гуманітарне розмінування Донбасу (9080-3).

Відповідні проекти закону, опрацювання яких Комітетом визначено головними.

Нагадаємо, 13 вересня, у парламенті зареєстровано проект закону № 9080 про протимінну діяльність.

Українські Національні Новини

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