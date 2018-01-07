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На следующей неделе в Украине начнется похолодание

Киев • УНН

 • 15618 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. С начала следующей недели в Украине постепенно начнет снижаться температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook, передает УНН.

На следующей неделе в Украине начнется похолодание

“В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 22 жителя США умерли от чрезмерного холода и порывов ветра.

При этом жители Сиднея страдают от рекордной жары — в городе зафиксирована самая высокая температура за последние 79 лет — 47,3 градуса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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