На следующей неделе в Украине начнется похолодание

“В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 22 жителя США умерли от чрезмерного холода и порывов ветра.

При этом жители Сиднея страдают от рекордной жары — в городе зафиксирована самая высокая температура за последние 79 лет — 47,3 градуса.