Наступного тижня в Україні почнеться похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. З початку наступного тижня в Україні поступово почне знижуватися температура повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“В результаті впливу арктичного повітря з початком нового тижня температура повітря в Україні поступово почне знижуватись”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, щонайменше 22 жителі США померли від надмірного холоду та поривів вітру.
При цьому жителі Сіднея потерпають від рекордної спеки — у місті зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років — 47,3 градуси.