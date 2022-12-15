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В следующем году Twitter закроет информационный продукт Revue

В следующем году Twitter закроет информационный продукт Revue

Киев • УНН

 • 681899 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Twitter заявил в среду, что в следующем году прекратит выпуск своего информационного бюллетеня Revue. Это заявление было объявлено после сообщения Илон Маск о покупке конкурирующей платформы онлайн-издания Substack.

Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Детали

Компания Twitter приобрела Revue в 2021 году за неразглашенную сумму на фоне большего бума информационных бюллетеней во время пандемии и поскольку она стремилась привлечь пользователей, которые хотели зарабатывать деньги на своих подписчиках.

В то время Twitter заявил, что премиум-функции Revue будут бесплатными для всех пользователей и что это снизит плату за рассылку новостей, чтобы помочь авторам сохранить больше дохода, полученного от подписок.

Цитата

“Это было трудное решение, потому что мы знаем, что Revue имеет активную пользовательскую базу, состоящую из таких людей, как вы. Мы перейдем к делу: с 18 января 2023 года больше не будет возможно получить доступ к вашей учетной записи Revue. В этот день Revue прекратит работу, а все данные будут удалены”, — говорится в посте Twitter для пользователей

Revue была основана семь лет назад в городе Утрехт в Нидерландах.

Добавим

В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей.

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