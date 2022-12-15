В следующем году Twitter закроет информационный продукт Revue
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Twitter заявил в среду, что в следующем году прекратит выпуск своего информационного бюллетеня Revue. Это заявление было объявлено после сообщения Илон Маск о покупке конкурирующей платформы онлайн-издания Substack.
Об этом информирует Reuters, передает УНН.
Детали
Компания Twitter приобрела Revue в 2021 году за неразглашенную сумму на фоне большего бума информационных бюллетеней во время пандемии и поскольку она стремилась привлечь пользователей, которые хотели зарабатывать деньги на своих подписчиках.
В то время Twitter заявил, что премиум-функции Revue будут бесплатными для всех пользователей и что это снизит плату за рассылку новостей, чтобы помочь авторам сохранить больше дохода, полученного от подписок.
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“Это было трудное решение, потому что мы знаем, что Revue имеет активную пользовательскую базу, состоящую из таких людей, как вы. Мы перейдем к делу: с 18 января 2023 года больше не будет возможно получить доступ к вашей учетной записи Revue. В этот день Revue прекратит работу, а все данные будут удалены”, — говорится в посте Twitter для пользователей
Revue была основана семь лет назад в городе Утрехт в Нидерландах.
Добавим
В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей.