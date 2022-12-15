Наступного року Twitter закриє інформаційний продукт Revue
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Twitter заявив у середу, що наступного року припинить випуск свого інформаційного бюлетеня Revue. Ця заява була оголошеною після повідомлення Ілон Маск про купівлю конкуруючої платформи онлайн-видання Substack.
Про це інформує Reuters, передає УНН.
Деталі
Компанія Twitter придбала Revue у 2021 році за не розголошену суму на тлі більшого буму інформаційних бюлетенів під час пандемії та оскільки вона прагнула залучити користувачів, які хотіли заробляти гроші на своїх підписниках.
У той час Twitter заявив, що преміум-функції Revue будуть безкоштовними для всіх користувачів і що це знизить плату за розсилку новин, щоб допомогти авторам зберегти більше доходу, отриманого від підписок.
«Це було важке рішення, тому що ми знаємо, що Revue має активну базу користувачів, що складається з таких людей, як ви. Ми перейдемо до справи: з 18 січня 2023 року більше не буде можливо отримати доступ до вашого облікового запису Revue. У цей день Revue припинить роботу, а всі дані буде видалено», — йдеться у пості Twitter для користувачів
Revue було засновано сім років тому в місті Утрехт у Нідерландах.
Додамо
У понеділок корпорація Twitter заявила, що відновлює реєстрацію в Twitter Blue для користувачів iOS і веб-користувачів, а також замінює позначку “офіційний” золотою галочкою в деяких бізнес-акаунтах на платформі соціальних мереж.