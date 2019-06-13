Следующая неделя также будет жаркой - синоптики

"17- 18 июня в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 13-19 °, днем 27-33 °", - сообщили УНН.

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Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.





Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.