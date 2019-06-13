Наступний тиждень також буде спекотним - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Наступний тиждень почнеться зі спеки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"17- 18 червня в Україні переважно без опадів, лише у західних областях окремі грозові дощі. Температура вночі 13-19°, вдень 27-33°", - повідомили УНН.
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Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в більшості західних областей, в суботу також і на півночі країни та Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.