Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа — Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Государственном бюро расследований не исключают, что следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - сообщил Труба.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко 12 августа явился на допрос в ГБР. Допрос длился два часа, Порошенко давал показания в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.
Как сообщал УНН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверял, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко