Наступний допит Порошенка можуть провести із застосуванням поліграфа – Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Державному бюро розслідувань не виключають, що наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка буде проведений із застосуванням поліграфа. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
"Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа. До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - повідомив Труба.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко 12 серпня з’явився на допит у ДБР. Допит тривав дві години, Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.
Як повідомляв УНН, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняв, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко