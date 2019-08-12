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Порошенка у ДБР допитували дві години

Порошенка у ДБР допитували дві години

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Державному бюро розслідувань допитали п’ятого президента України Петра Порошенка. Допит тривав дві години. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.

"Другий допит експрезидента у ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий", - повідомив він.

Труба також не виключає, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.

"До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - додав директор Бюро.

Нагадаємо, зранку в понеділок Порошенко прибув на допит у ДБР. Біля будівлі Бюро зібралося чимало людей, частина з них — прихильники п’ятого президента, частина — зустріла Порошенка словами "Ганьба".

Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів. 

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко.

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