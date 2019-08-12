Порошенко в ГБР допрашивали два часа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Государственном бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос длился два часа. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.
"Второй допрос екс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", - сообщил он.
Труба также не исключает, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа.
"К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил директор Бюро.
Напомним, утром в понедельник Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Возле здания Бюро собралось немало людей, часть из них - сторонники пятого президента, часть - встретила Порошенко словами "Позор".
Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований проводит следственные действия в рамках расследования уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.
Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.