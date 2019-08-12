Порошенко прийшов на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко близько 09:30 в понеділок прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, передає кореспондент УНН.
Жодних коментарів журналістам чи натовпу, що зібрався під стінами ДБР, Порошенко не дав.
Зазначимо, зранку в понеділок біля будівлі бюро зібралось чимало людей, частина з них — прихильники п’ятого президента, частина — зустріла Порошенка словами “Ганьба”.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало на допит у якості свідка п’ятого Президента України Петра Порошенка на 12 серпня.
Допит стосується кримінального провадження з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу одного з телеканалів.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.
Нагадаємо, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко.