Порошенка знову викликали на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого Президента України Петра Порошенка на 12 серпня. Про це повідомив в.о. голови прес-служби ДБР Максим Білоусенко в коментарі кореспонденту УНН.
“(Порошенко —ред.) викликаний на допит, який має бути проведений 12 серпня о 9:30”, — сказав Білоусенко.
За його словами, допит стосується кримінального провадження з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу одного з телеканалів.
“Швидше за все, він є свідком, оскільки у даному кримінальному провадженні нікому повідомлення про підозру не вручалося”, — зазначив Білоусенко.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.
Нагадаємо, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, 25 липня Порошенка слідчі ДБР допитували стосовно справи купівлі-продажу київського заводу “Кузня на Рибальському”.