Порошенка знову викликали на допит

“(Порошенко —ред.) викликаний на допит, який має бути проведений 12 серпня о 9:30”, — сказав Білоусенко.

За його словами, допит стосується кримінального провадження з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу одного з телеканалів.

“Швидше за все, він є свідком, оскільки у даному кримінальному провадженні нікому повідомлення про підозру не вручалося”, — зазначив Білоусенко.

Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.

Нагадаємо, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко.

Як повідомляв УНН, 25 липня Порошенка слідчі ДБР допитували стосовно справи купівлі-продажу київського заводу “Кузня на Рибальському”.