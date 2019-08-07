Порошенко снова вызвали на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко на 12 августа. Об этом сообщил и.о. главы пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии корреспонденту УНН.
"(Порошенко - ред.) вызван на допрос, который должен быть проведен 12 августа в 9:30", - сказал Билоусенко.
По его словам, допрос касается уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов при покупке-продаже одного из телеканалов.
"Скорее всего, он является свидетелем, поскольку в данном уголовном производстве никому сообщение о подозрении не вручалось", - отметил Билоусенко.
Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований проводит следственные действия в рамках расследования уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.
Напомним, директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.
Как сообщал УНН, 25 июля Порошенко следователи ГБР допрашивали относительно дела купли-продажи киевского завода "Кузница на Рыбальском".