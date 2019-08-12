Порошенко пришел на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко около 09:30 в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает корреспондент УНН.
Никаких комментариев журналистам или собравшимся под стенами ГБР, Порошенко не дал.
Отметим, утром в понедельник у здания бюро собралось немало людей, часть из них — сторонники пятого президента, часть — встретила Порошенко словами “Позор”.
Отметим, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве свидетеля пятого Президента Украины Петра Порошенко на 12 августа.
Допрос касается уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов при покупке-продаже одного из телеканалов.
Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований проводит следственные действия в рамках расследования уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.
Напомним, директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.