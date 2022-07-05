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Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт

Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт

Киев • УНН

 • 261597 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Захватывая Северодонецк и Лисичанск, российские войска понесли значительные потери и в личном составе, и в технике. Поэтому наступательный потенциал этой группировки исчерпан. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Згурец.

Цитата

«Потенциал российской группировки, наступавшей на Лисичанск, полностью исчерпан. Что, собственно, и подтвердил сегодня путин, когда дал указание шойгу дать возможность этим войскам отдохнуть и восстановить свою боеспособность. Потому что значительная часть силы, действовавшей в направлении Изюм-Северодонецк-Лисичанск-Попасная, истощена. Действия украинской армии повлекли за собой существенное исчерпание и личного состава, и техники. Они потеряли возможность совершать наступательные операции. Хотя перед ними уже стоит задача продвигаться дальше на запад и захватывать Донецкую область» – отметил Згурец.

Детали

Выход ВСУ из Лисичанска эксперт считает полностью оправданным, ведь перед военными стояла задача затягивать бои и наносить максимальные потери противнику. Что, собственно, и удалось осуществить.

«Важно, что без прорыва линии обороны украинские войска организованно вышли на новые линии. Это Северск-Соледар и Славянск-Краматорск-Бахмут. Эти линии подготовлены заранее и достаточно хорошо. Защита данных позиций имеет важное значение для нашей дальнейшей обороны. Более того, у нас есть резервы для того, чтобы эти линии обороны удерживались достаточно крепко. Можно предположить, что Генштаб бережно подошел к использованию имеющихся у нас резервов. Даже вражеские аналитики отмечают, что у украинской армии на сегодняшний день сохранен потенциал для того, чтобы проводить контрнаступательные действия на других участках. В частности на юге страны», – сказал Згурец.

Эксперт считает, что стратегического значения для обороны украинских войск Северодонецк и Лисичанск не имели. Напротив, их было трудно удерживать, в особенности с боковых флангов. Сейчас ВСУ отошли на более выгодные позиции и, что немаловажно, с минимальными потерями.

Напомним

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз, на данный момент они закрепились в городе.

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