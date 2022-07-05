Наступальний потенціал у ворожого угруповання в Лисичанську вичерпано - експерт

Цитата

«Потенціал російського угрупування, яке наступало на Лисичанськ, повністю вичерпаний. Що, власне, і підтвердив сьогодні путін, коли дав вказівку шойгу надати можливість цим військам відпочити і відновити свою боєздатність. Тому що значна частина сили, яка діяла в напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна, виснажена. Дії української армії спричинили суттєве вичерпання і особового складу, і техніки. Вони втратили можливість здійснювати наступальні операції. Хоча перед ними вже стоїть завдання просуватися далі на захід і захоплювати Донецьку область» – зазначив Згурець.

Деталі

Вихід ЗСУ із Лисичанська експерт вважає повністю виправданим, адже перед військовими стояло завдання затягувати бої та завдавати максимальних втрат противнику. Що, власне, і вдалося здійснити.

«Важливо, що без прориву лінії оборони українські війська організовано вийшли на нові лінії. Це Сіверськ-Соледар і Слов’янськ-Краматорськ-Бахмут. Ці лінії підготовлені заздалегідь і достатньо добре. Захист даних позицій має принципове значення для нашої подальшої оборони. Більше того, у нас є резерви для того, щоб ці лінії оборони утримувалися достатньо міцно. Можна припустити, що Генштаб ощадливо підійшов до використання резервів, які в нас є. Навіть ворожі аналітики відзначають, що в українській армії на сьогодні збережений потенціал для того, щоб проводити контрнаступальні дії на інших ділянках. Зокрема на півдні країни», – сказав Згурець.

Експерт вважає, що стратегічного значення для оборони український військ Сєвєродонецьк та Лисичанськ не мали. Навпаки, їх було складно утримувати, особливо з бокових флангів. Зараз ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції і, що важливо, з мінімальними втратами.

Нагадаємо

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.