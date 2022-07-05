Настроение – боевое: глава Запорожской ОВА посетил в больнице освобожденных из плена защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух по поручению высшего руководства государства навестил в больнице освобожденных из российского плена защитников "Азовстали". Они получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.
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"Ребята в боевом настроении, все верят в победу. Конечно, находиться полтора месяца в плену – это не просто, да еще и с ранами. Но все герои, все выдержали и готовы в дальнейшем продолжать борьбу за Украину. В свою очередь, мы со всеми работаем, предоставим любую помощь. Также у нас есть поручение от руководства государства создать Центр помощи семьям наших воинов. Будем пытаться решать юридические, организационные вопросы", – сообщил Александр Старух.
Напомним
29 июня ГУР сообщил, что в рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".
Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил –30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.