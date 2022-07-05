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Настрій – бойовий: голова Запорізької ОВА відвідав у лікарні звільнених з полону захисників "Азовсталі"

Настрій – бойовий: голова Запорізької ОВА відвідав у лікарні звільнених з полону захисників "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 91587 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух за дорученням вищого керівництва держави відвідав у лікарні звільнених з російського полону захисників "Азовсталі". Вони отримують всю необхідну медичну та психологічну допомогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.

Цитата

"Хлопці у бойовому настрої, всі вірять в перемогу. Звичайно, що перебувати півтора місяця в полоні – це не просто, та ще й, з ранами. Але всі герої, все витримали й готові надалі продовжувати боротьбу за Україну. Своєю чергою, ми з усіма працюємо, надамо будь-яку допомогу. Також у нас є доручення від керівництва держави створити Центр допомоги родинам наших воїнів. Будемо намагатися вирішувати юридичні, організаційні питання", – повідомив Олександр Старух.

Нагадаємо

29 червня ГУР повідомило, що в межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.

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