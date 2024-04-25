Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

Настоятель Святогорской лавры, который распространял информацию о расположении Сил обороны Украины, взят под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Об этом сообщила в четверг Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры уроженцу Республики Карелия рф, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Дополнение

Митрополиту Арсению, настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП), Служба безопасности Украины сообщила о подозрении за то, что, как указывают спецслужбе, "подсказал" рашистам позиции ВСУ на Донетчине.