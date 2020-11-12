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Наставник сборной Германии: матч против Украины будет решающим

Наставник сборной Германии: матч против Украины будет решающим

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв готовит подопечных к сверхважной игре в Лиге наций против Украины и считает, что игра с подопечными Шевченко будет решающей, передает УНН со ссылкой на издание Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что Лёв нацелен на победу в противостоянии с Украиной и желает стать победителем группы Лиги наций.

"Очевидно, что Лига наций имеет для нас определенное значение. Когда речь идет о зачетных баллах - конечно, мы хотим победить. Шансы остаются. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то будем в хорошем положении", - подчеркнул Лёв.

Примечательно, что на финальных играх Лиги наций тренер сборной прекратит эксперименты с составом.

Добавим, игра Германия - Украина пройдет 14 ноября в Лейпциге.

Как сообщалось ранее в УНН, в последнем поединке Украина потерпела поражение от Польши.

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