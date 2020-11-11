Нереалізований пенальті Ярмоленка: Україна зазнала поразки від Польщі

Чудову нагоду відкрити рахунок втратив Андрій Ярмоленко на 12 хвилині – вінгер ударом з пенальті поцілив у стійку. Ефектну комбінацію за участі Зінченка, Ярмоленка та Коваленка не зумів реалізувати останній. Також були удари Яремчука, проте в підсумку доставати м'ячі із власної сітки довелося українцям. Вихід із воріт Луніна далеко від штрафної зони призвів до голу у порожню рамку у виконанні Кшиштофа Пентека.

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На 63 хвилині півзахисник Якуб Модер з другої спроби заніс м'яч у сітку Луніна після розіграшу зі штрафного – 2:0.

Додамо, 14-го листопада українці проведуть гостьову гру в Лізі націй проти Німеччини.