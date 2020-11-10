Двоє захисників збірної Німеччини пропустять поєдинок з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопад. УНН. Збірна Німеччини з футболу зазнала кадрових втрат перед майбутніми поєдинками в Лізі націй УЄФА, передає УНН з посиланням на Німецький футбольний союз.
У листопадових матчах “бундестім” точно не допоможуть Марсель Хальстенберг (“РБ Лейпциг”) та Тіло Керер (“ПСЖ”). Обоє гравців отримали ушкодження.
Хальстенберг відчув біль ще перед початком матчу в Бундеслізі, тому залишився у запасі й не зіграв. Керер же травмувався в грі проти “Ренна” у чемпіонаті Франції.
Зазначимо, що Йоахім Льов довикликав на збір 22-річного хавбека “Вольфсбурга” Боте Баку.
Додамо, матч Німеччина — Україна пройде 14 листопада у Лейпцигу.