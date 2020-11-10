Двоє захисників збірної Німеччини пропустять поєдинок з Україною

У листопадових матчах “бундестім” точно не допоможуть Марсель Хальстенберг (“РБ Лейпциг”) та Тіло Керер (“ПСЖ”). Обоє гравців отримали ушкодження.

Хальстенберг відчув біль ще перед початком матчу в Бундеслізі, тому залишився у запасі й не зіграв. Керер же травмувався в грі проти “Ренна” у чемпіонаті Франції.

Зазначимо, що Йоахім Льов довикликав на збір 22-річного хавбека “Вольфсбурга” Боте Баку.

Додамо, матч Німеччина — Україна пройде 14 листопада у Лейпцигу.