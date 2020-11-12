Наставник збірної Німеччини: матч проти України буде вирішальним

Зазначається, що Льов націлений на перемогу у протистоянні з Україною і бажає стати переможцем групи Ліги націй.

"Очевидно, що Ліга націй має для нас певне значення. Коли мова йде про залікові бали - звичайно, ми хочемо перемогти. Шанси залишаються. Матч проти України буде вирішальним. Якщо ми переможемо, то будемо у хорошому положенні", - наголосив Льов.

Примітно, що на фінальних іграх Ліги націй тренер збірної припинить експерименти зі складом.

Додамо, гра Німеччина – Україна пройде 14 листопада у Лейпцигу.

Як повідомлялося раніше в УНН, в останньому поєдинку Україна зазнала поразки від Польщі.