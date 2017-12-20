Следствием выхода РФ из состава СЦКК стало увеличение боевиками обстрелов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Следствием одностороннего отстранения военных представителей Рофсийськои Федерации из состава СЦКК стало увеличение обстрелов со стороны боевиков позиций сил АТО и объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.
"Следствием таких действий РФ стало обострение ситуации безопасности. Режим постоянной тишины отсутствует, со стороны НВФ ОРДЛО есть тревожная тенденция к восстановлению обстрелов населенных пунктов. Лишь 19 декабря 2017 по н.п. Зайцево было выпущено 20 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 "Град", а 18 декабря 2017 по Новолуганское - 40 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 "Град".
В результате обстрела Новолуганское ранены 8 человек, повреждены 38 частных домов, 9 многоэтажек, детский сад, школа, амбулатория; половина населенного пункта обесточена из-за повреждения ЛЭП, частично поврежден газопровод", - написала Олифер.
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Напомним, самоустранение российской стороны от участия ее военных представителей в СЦКК увеличивает риски обострения конфликта на Донбассе.