Следствием выхода РФ из состава СЦКК стало увеличение боевиками обстрелов на Донбассе

"Следствием таких действий РФ стало обострение ситуации безопасности. Режим постоянной тишины отсутствует, со стороны НВФ ОРДЛО есть тревожная тенденция к восстановлению обстрелов населенных пунктов. Лишь 19 декабря 2017 по н.п. Зайцево было выпущено 20 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 "Град", а 18 декабря 2017 по Новолуганское - 40 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 "Град".

В результате обстрела Новолуганское ранены 8 человек, повреждены 38 частных домов, 9 многоэтажек, детский сад, школа, амбулатория; половина населенного пункта обесточена из-за повреждения ЛЭП, частично поврежден газопровод", - написала Олифер.

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Напомним, самоустранение российской стороны от участия ее военных представителей в СЦКК увеличивает риски обострения конфликта на Донбассе.