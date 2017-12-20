Наслідком виходу РФ із складу СЦКК стало збільшення бойовиками обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наслідком одностороннього відсторонення військових представників Рофсійської Федерації із складу СЦКК стало збільшення обстрілів з боку бойовиків позицій сил АТО і об єктів цивільної інфраструктури на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми по Донбасу Дарка Оліфер, передає УНН.
“Наслідком таких дій РФ стало загострення безпекової ситуації. Режим сталої тиші відсутній, з боку НЗФ ОРДЛО є тривожна тенденція до відновлення обстрілів населених пунктів. Лише 19 грудня 2017 року по н.п. Зайцево було випущено 20 реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 „Град“, а 18 грудня 2017 року по Новолуганському — 40 реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 „Град“.
Внаслідок обстрілу Новолуганського поранено 8 людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, дитсадок, школу, амбулаторію; половину населеного пункту знеструмлено через пошкодження ЛЕП, частково пошкоджено газогін”, — написала Оліфер.
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Нагадаємо, самовідсторонення російської сторони від участі її військових представників у СЦКК збільшує ризики загострення конфлікту на Донбасі.