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15 марта, 19:03 • 88695 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123948 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114238 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94909 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83018 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117030 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124342 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126836 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских обстрелов в Украине: актуальная информация

Последствия вражеских обстрелов в Украине: актуальная информация

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине фиксируют последствия вражеских обстрелов в разных регионах страны. Об этом информируют в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В сообщении после 8 часов отмечается, что:

  • Объявлен сигнал “Воздушная тревога” в г. Полтава.
  • В г. Хмельницкий попадание во взлетную полосу военного аэродрома.
  • В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск.
  • В г. Луцк — повреждено АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).
  • В г. Нежин — проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.

Добавим

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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