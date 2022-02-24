Последствия вражеских обстрелов в Украине: актуальная информация
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине фиксируют последствия вражеских обстрелов в разных регионах страны. Об этом информируют в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В сообщении после 8 часов отмечается, что:
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- Объявлен сигнал “Воздушная тревога” в г. Полтава.
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- В г. Хмельницкий попадание во взлетную полосу военного аэродрома.
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- В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск.
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- В г. Луцк — повреждено АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).
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- В г. Нежин — проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.
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Добавим
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.
В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.
На всей территории Украины ввели военное положение.