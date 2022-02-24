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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 24627 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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06:08 • 70851 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Наслідки ворожих обстрілів в Україні: актуальна інформація

Наслідки ворожих обстрілів в Україні: актуальна інформація

Київ • УНН

 • 190788 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Україні фіксують наслідки ворожих обстрілів в різних регіонах країни. Про це інформують у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

У повідомленні після 8 години зазначається, що:

  • Оголошено сигнал “Повітряна тривога” у м. Полтава.
  • У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
  • Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.
  • У м. Луцьк — пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).
  • У м. Ніжин — проводяться роботи з деблокування з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

Додамо

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.

У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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