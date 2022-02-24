Наслідки ворожих обстрілів в Україні: актуальна інформація
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Україні фіксують наслідки ворожих обстрілів в різних регіонах країни. Про це інформують у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
У повідомленні після 8 години зазначається, що:
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- Оголошено сигнал “Повітряна тривога” у м. Полтава.
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- У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
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- Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.
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- У м. Луцьк — пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).
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- У м. Ніжин — проводяться роботи з деблокування з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.
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Додамо
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