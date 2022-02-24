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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 20057 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Генштаб ЗСУ: Росія завдала ракетно-бомбові удари по низьці аеродромів

Генштаб ЗСУ: Росія завдала ракетно-бомбові удари по низьці аеродромів

Київ • УНН

 • 429016 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів, повідомляє УНН.

“Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону”, — повідомили у Генштабі.

Там додали, що повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.

Також повідомили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Українські Національні Новини

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