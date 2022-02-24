Генштаб ВСУ: Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов

“Сегодня, 24 февраля, в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы”, — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Также сообщили, что информация о десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности.