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Последствия соучастия в преступлениях против Украины будут масштабными: в МИД отреагировали на признание Ираном поставок рф дронов

Киев • УНН

 • 263647 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя признание Ираном снабжения рф дронов, передает УНН.

Цитата

«Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны россии якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения россии, которое она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров», - написал Николенко в Facebook.

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Детали

Он отметил, что Украина научена доверять только фактам.

«Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры. В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии рф против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки россии», - отметил Николенко.

Дополнение

Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.

Добавим

Кулеба позвонил с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию.

Иран готовится отправить приблизительно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и более ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.

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