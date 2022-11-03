Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні

Деталі

Повідомляється, що реагуючи на заяви міністра закордонних справ України, прессекретар МЗС Насер Канані підкреслив нібито активний нейтралітет Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив: емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні.

Порадивши українській стороні бути реалістом, представник МЗС додав: «Замість того, щоб висувати та висувати хибні звинувачення проти Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації за їхніми претензіями».

Крім того, Канані категорично заперечував передачу будь-якої зброї та техніки росії для використання у війні в Україні.

Доповнення

Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.

Іран і росія поглиблюють своє економічне співробітництво. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічного співробітництва, повідомили іранські державні ЗМІ та російський уряд.