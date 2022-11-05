Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

Цитата

«Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони рф нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів», - написав Ніколенко у Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран вперше визнав, що постачав росії дрони

Деталі

Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам.

«Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії», - зазначив Ніколенко.

Доповнення

Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.

Додамо

Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.