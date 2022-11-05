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Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

Київ • УНН

 • 263652 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи визнання Іраном постачання рф дронів, передає УНН.

Цитата

«Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони рф нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів», - написав Ніколенко у Facebook.

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Деталі

Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам.

«Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії», - зазначив Ніколенко.

Доповнення

Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.

Додамо

Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.

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