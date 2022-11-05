Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи визнання Іраном постачання рф дронів, передає УНН.
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«Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони рф нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів», - написав Ніколенко у Facebook.
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Деталі
Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам.
«Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії», - зазначив Ніколенко.
Доповнення
Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.
Додамо
Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.
Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.