Последствия обстрела Сартаны "Градами" - фоторепортаж
Киев • УНН
САРТАНА-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сартану обстреляли из "Градов". Последствия обстрела зафиксировал корреспондент УНН.
В 5:30 под обстрелом оказался поселок Сартана, расположенный в Кальмиусском районе Мариуполя. Горел зерноток, осколками посекло два дома и столовую предприятия.
Группа быстрого реагирования, которая дежурила на территории обслуживания, немедленно обследовала район и вызвала следственно-оперативную группу полиции. Сейчас работа по документированию последствий обстрела продолжается. Выявлено два дома по ул.Северная и столовая "Скиф" на ул. Крайней, есть пострадавшие от разрыва снарядов. Пожар в зернотоке локализован. Прямых попаданий в дом не было.
Повреждено 7 домов, а также зерноток и столовая. Один снаряд попал на кладбище. Несколько могил раскурочены взрывом, памятники разрушены. Люди массово приходят на кладбище, чтобы посмотреть, не пострадали ли могилы их близких. Местные жители рассказали, что всего по поселку было 11 попаданий снарядов.
По сообщению начальника ГУНП Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Сартане в результате обстрела пострадавших нет.